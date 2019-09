Sparatoria a Barcellona, grave un uomo di 46 anni

Sparatoria oggi pomeriggio nel quartiere di Fondaconuovo, a Barcellona Pozzo di Gotto. In fase di ricostruzione la dinamica che ha causato il ferimento di Alessandro Genovese, quarantaseinne noto alle cronache giudiziarie, attinto da alcuni colpi di pistola alle spalle ed al torace.

L’uomo, che versa in gravi condizioni ma la sua vita non sarebbe in pericolo, si trova ricoverato in prognosi riservata all’ospedale "Cutroni Zodda" di Barcellona. Genovese sarebbe stato raggiunto da un proiettile che avrebbe perforato i polmoni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Barcellona.

