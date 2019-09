Messina, la moglie del maresciallo ucciso a Nassiriya: «Sono stati anni terribili»

«Nassiriya è una storia immensamente dolorosa, una strage che si poteva evitare, i giudici lo dicono, ci sono state troppe sottovalutazioni in un contesto già aspro». Sono giorni di dolore e amarezza per Tiziana Montalto, la moglie del maresciallo Alfio Ragazzi, una delle vittime italiane dell'attentato del 12 novembre 2003. All'epoca, Tiziana aveva solo 33 anni e due figli di 6 e 13 anni.

In questi anni, con forza e determinazione, ha portato avanti una battaglia legale in sede civile conclusa nei giorni scorsi con la sentenza della Cassazione, che ha confermato la condanna al risarcimento per un ex generale. Per i giudici avrebbe «sottovalutato» l'allarme su un attentato «puntuale e prossimo».

