Turista serba muore per un malore a Taormina

Tragica fine per una donna di nazionalità serba, Sijan Mitrovic, annegata nelle acque di Taormina. La 54 enne S. M., originaria di Belgrado, si trovava nella spiaggia di Spisone, era in vacanza nella Perla dello Ionio con un'amica e aveva deciso di concedersi qualche momento di relax nel litorale della città.

Improvvisamente però, dopo essersi immersa in mare per un bagno, ha accusato un malore. Un uomo che si trovava in spiaggia con la propria canoa si è accorto della presenza di una donna che aveva perso i sensi e così ha dato subito l'allarme chiamando i soccorsi. Il suo corpo senza vita della donna si trovava a circa cento metri dalla battigia, nei pressi di un noto lido della zona.

Sul posto si è subito portata la Guardia Costiera di Giardini Naxos che è arrivata sul posto per accertare la situazione. Sul luogo del ritrovamento sono prontamente accorsi anche i medici del 118.

I soccorritori hanno provato in tutti i modi a rianimare la turista ma vano si è rivelato ogni tentativo di tenerla in vita. Si è così potuto constatare soltanto il decesso per cause naturali. Fatale si è rivelato un malore che non ha dato scampo alla malcapitata, vanificando ogni speranza di poterla salvare.

