La donna morta schiacciata nell'autorimessa a Giardini, fatale la lesione all'arteria femorale

È un fine settimana di grande amarezza e tristezza a Giardini Naxos, dove la seconda stazione turistica siciliana è stata colpita, giovedì sera, di un drammatico fatto di cronaca con la morte di Giuseppa Ansaldi, vittima di un incidente sul lavoro a Recanati, nell'autonoleggio in cui lavorava.

Giusy Ansaldi, 49 anni, era originaria di Fiumefreddo ma lavorava a Giardini Naxos, dove viveva. Lascia una figlia piccola e il marito, colpiti da una tragedia assurda che si è consumata intorno alle 16 dello scorso 12 settembre.

AVEVA 49 ANNI La macchina “scivola”, impiegata travolta e uccisa in un autonoleggio a Giardini Naxos

Giusy era di turno nell'autonoleggio seminterrato in cui lavorava e, come tante altre volte, aveva posizionato uno dei mezzi dell'attività, una Opel Cascada, in cima a una rampa al livello della sede stradale. Nel frattempo era scesa al livello inferiore della struttura ma lì è stata raggiunta e centrata in pieno, poco dopo, da quello stesso mezzo che si era rimesso improvvisamente in movimento e che non le ha lasciato scampo. I soccorsi sono arrivati poco dopo, ma non c'è stato modo di salvarla. Giusy Ansaldi non ha avuto modo di mettersi in salvo: la donna aveva però subito una lesione dell'arteria femorale ed è morta nel tragitto per le gravi ferite riportate.

L'articolo completo sulla Gazzetta del Sud in edicola, edizione di Messina

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dalla Gazzetta del Sud in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE