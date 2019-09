L'Italia assegna un porto alla Ocean Viking: andrà a Lampedusa

L'Italia ha assegnato il 'place of safety, il porto sicuro, alla Ocean Viking, la nave di Sos Mediterranea e Medici senza frontiere con 82 migranti a bordo. Si sta valutando ora se farla entrare direttamente in porto o fare il trasporto dei migranti su motovedette della Guardia Costiera.

E' Lampedusa il porto sicuro assegnato dalle autorità italiane alla nave umanitaria che ora si sta dirigendo verso l'isola.

Gli 82 migranti, che sono a bordo da 6 giorni della nave Ocean Viking, sono attesi nel pomeriggio a Lampedusa. Il gruppo verrà trasferito all’hotspot di contrada Imbriacola dove ci sono soltanto 2 persone, non trasferite nei giorni scorsi per un problema sanitario: hanno un principio di scabbia e vengono tenute sotto cure mediche. Tutti gli altri immigrati presenti nella struttura, nel corso della settimana sono stati trasferiti con il traghetto di linea per Porto Empedocle.

La nave Ocean Viking non entrerà nel porto di Lampedusa ma sarà effettuato il trasbordo degli 82 migranti sulle motovedette di Guardia di Finanza e Guardia Costiera e da là saranno trasportati sulla terraferma. La decisione è stata presa per non rischiare disagi e limitazioni nell’operatività del porto e del vicino aeroporto.

