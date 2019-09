Guasto alla raffineria di Milazzo provoca un incendio, fiamme visibili a chilometri di distanza

La rottura di un raccordo tra due tubazioni in una colonna dell’impianto Lc Finer ha provocato questa mattina intorno alle 12,30 un incendio all’interno della Raffineria.

Le fiamme provocate dalla fuoriuscita di prodotto si sono subito levate alte venendo subito notate dai cittadini di Milazzo e del comprensorio. L’immediato intervento della squadra antincendio presente all’interno dell’azienda ha consentito di domare le fiamme nel giro di 15 minuti e mettere l’impianto in sicurezza.

Non ci sono stati feriti. Il sindaco di Milazzo Giovanni Formica si è sentito con il direttore generale della Raffineria Piero Maugeri per assicurarsi innanzitutto che non fossero coinvolti lavoratori e se potesse esserci motivo di preoccupazione per la comunità locale.

