Morto a Messina Domenico Carzo, docente all'Università e capo scout a Reggio

Ieri è venuto a mancare Domenico Carzo. Sessantanove anni, professore apprezzatissimo di Sociologia del diritto, della devianza e dei mutamenti sociali presso la facoltà di Scienze politiche dell’Università di Messina, e storico capo scout del Cngei reggino, il Corpo nazionale dei giovani esploratori.

All’educazione dei giovani - riporta la Gazzetta del Sud in edicola - secondo il metodo scout ha dato importantissimi contributi partecipando inoltre ad eventi importanti ed identitari come il “jamboree”, da cui ha tratto spunti e informazioni che ha poi trasferito nei suoi lavori universitari. Nell’estate del 1969 diede vita alla Terza compagnia rover “Starfighter”, che ha guidato per diversi anni anche da studente universitario della facoltà di Sociologia di Trento.

Attento studioso di scienze sociali, è stato docente accademico tra i più specialistici e apprezzati dell’Università di Messina, che negli anni ’80 ha attivato la facoltà di Scienze Politiche. Nel 2018, tra gli ultimi suoi studi, la pubblicazione di un volume di questionari e analisi sociologiche sui giovani “nativi digitali”, i social web, lo scautismo e la vita all’aria aperta.

I funerali si terranno lunedì a Reggio Calabria, alle 10, nella chiesa di San Sebastiano al Crocefisso.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dalla Gazzetta del Sud in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE