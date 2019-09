Messina, è il giorno della raccolta differenziata porta a porta

Ieri, una porzione importante della zona sud, quella che va da Giampilieri a Larderia, ha iniziato la raccolta differenziata e oggi la prima campanella è suonata per gli uomini della Messina Servizi che dovranno occuparsi del ritiro dei rifiuti porta a porta.

Si è trattato di una partenza lanciata per la partecipata che, come riporta la Gazzetta del Sud in edicola, ha scelto di cominciare da sud, dove la filosofia della separazione dell'immondizia era partita tre anni fa, anche se con metodi diversi. Adesso ci sono 5 contenitori da gestire e non più uno e anche il vetro ha il suo giorno per la consegna.

