Scoppia l'airbag, l'auto sbanda e finisce in bilico su un burrone: paura per un giovane a Forza D'Agrò

Momenti di panico nel pomeriggio di ieri lungo i tornanti che conducono a Forza D’Agrò. Un giovane automobilista, a seguito dello scoppio dell’airbag della sua vettura, ha perso il controllo del mezzo, circostanza che ha causato lo sbandamento dell’auto che, dopo aver squarciato il guardrail, ha fermato la sua corsa fortunatamente ancora in bilico senza precipitare nel burrone.

Attimi di terrore in quanto per alcuni minuti il giovane è rimasto intrappolato nella sua macchina praticamente tra la vita e la morte; sotto di lui un dirupo di 40 metri. A salvare il giovane alcune persone, che hanno tenuto la macchina ancorata all’asfalto, mentre il giovane usciva dalla parte posteriore.

Poi sono sopraggiunti i Vigili del Fuoco di Letojanni, tempestivamente accorsi sul luogo dell’incidente, ed hanno tratto il giovane in salvo e ricondotto l’autovettura sul manto stradale. Il giovane si stava recando al lavoro, quando improvvisamente, per motivi ancora ignoti, è scoppiato l’airbag della sua auto. Sono arrivati anche i sanitari del 118 ma per fortuna hanno potuto ravvisare che per il giovane era necessario provvedere alle cure solo di qualche escoriazione.

