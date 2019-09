Incidenti in Sicilia, due morti in poche ore: vittime a Trapani ed Agrigento

Due incidenti mortali, in poche ore, in Sicilia. Uno è avvenuto nelle campagne di Trapani, l'altro ad Agrigento.

Nel primo è rimasto ucciso un giovane di Paceco, Emanuele Ciaravolo, 19 anni. Il ragazzo, che era su uno scooter, si è scontrato ieri sera con un'auto nei pressi del "Ponte Salemi", strada interna che collega il capoluogo con Dattilo. Trasportato all'ospedale "Sant'Antonio Abate" di Trapani con un'ambulanza del 118, è deceduto poco dopo l'arrivo al pronto soccorso.

Nella notte è morto invece un uomo di 35 anni di Campobello di Licata (Agrigento). La vittima si chiamava Giovanni Rizzo. L'auto, una Fiat Doblò, guidata da un 32enne, si è schiantata contro la rotonda Giunone, sotto la Valle dei Templi di Agrigento, sulla statale 640.

Rizzo, un disabile, è deceduto sul colpo. Ferito, ma non in pericolo di vita, il conducente del mezzo. Sul posto, per ore, hanno lavorato i vigili del fuoco e i poliziotti della Stradale.

Per la provincia di Agrigento si tratta del terzo incidente mortale nel giro di neanche 4 giorni.

© Riproduzione riservata