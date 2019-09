Messina, anziana pestata e rapinata in casa da due ragazzi di 15 e 16 anni

Una ultraottantenne picchiata selvaggiamente durante una rapina nella sua casa a Messina, in via Tommaso Cannizzaro. È successo domenica notte; al lavoro - per ricostruire nei dettagli l'azione criminale, cruentissima, dei malviventi - è la Procura dei minori.

Perché ad aggredire l'anziana, ricoverata in fin di vita in ospedale, sarebbero stati due ragazzi, di 16 e 15 anni.

Filtrati ancora pochi particolari dell'indagine che è ancora nella prima fase. Ma, a quanto pare, i due baby-rapinatori sarebbero stati già individuati e fermati.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dalla Gazzetta del Sud in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE