Vestiti, scarpe e giocattoli pericolosi: a Milazzo maxi sequestro in un negozio cinese

Vestiti, scarpe, giocattoli, articoli elettrici pericolosi sequestrati a Milazzo dalla guardia di finanza. Circa 50 mila oggetti, per un valore di mercato di 78 mila euro, scoperti nel corso di un controllo in un negozio gestito da alcuni commercianti cinesi.

Una operazione portata avanti dal comando provinciale della guardia di finanza di Messina e coordinata dagli uomini del gruppo di Milazzo che hanno segnalato il titolare dell’esercizio commerciale alla Camera di Commercio di Messina, per l’applicazione delle previste sanzioni pecuniarie.

I prodotti, comprendenti abbigliamento, calzature, giocattoli, articoli elettrici e accessori vari per la persona, non erano infatti in linea con gli standard di sicurezza e di tracciabilità previsti dalla specifica normativa nazionale ed europea.

In particolare, la merce sequestrata era priva delle necessarie informazioni, come previste dalla legge, come l’indicazione sulla provenienza e sulla composizione del prodotto, la presenza di materiali pericolosi, tossici o infiammabili, nonché le istruzioni, le eventuali precauzioni e la destinazione d’uso, rivelandosi, così, potenzialmente pericolosa per la salute dei consumatori.

© Riproduzione riservata