Agguato a Pachino, ferito a una gamba un giovane di 19 anni

Un giovane di 19 anni è rimasto vittima di un agguato a colpi di pistola avvenuto questa sera in via Pesaro, nel cuore di Pachino (Siracusa). Ferito a una gamba, il giovane, del posto, è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Di Maria di Avola ma non sembrano, al momento, esserci pericoli per la sua vita.

Le indagini sono condotte dagli agenti del commissariato di Polizia di Pachino che stanno scavando nella vita del 19enne, un disoccupato senza precedenti penali. Stando ad una prima ricostruzione, il giovane è stato colpito mentre era in sella alla sua bicicletta ed è stato soccorso da alcuni passanti. I poliziotti hanno già raccolto alcuni filmati delle telecamere di sicurezza della zona per provare a rintracciare l’autore dell’agguato.

© Riproduzione riservata