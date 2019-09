Controlli e sicurezza sulle strade, vertice in prefettura a Messina

Sicurezza e controlli. Sono questi due dei temi affrontati durante la seduta del comitato per la sicurezza e l'ordine pubblico convocato dal prefetto di Messina Maria Carmela Librizzi e in corso a Palazzo del Governo.

Si discute sul garantire la sicurezza lungo la via Consolare Pompea e in tutte le principali arterie cittadine, potenziare vigilanza e controlli nel perimetro urbano, soprattutto in riferimento all'osservanza dell'ordinanza che vieta il transito dei tir nelle vie del centro, raccordare le azioni e le presenze della polizia stradale, metropolitana e municipale, concordare piani condivisi con autorità portuale, capitaneria, consorzio autostradale e pure ufficio scolastico provinciale.

Infine si discute sull'opportunità di un monitoraggio costante in sinergia anche con l'associazione vittime della strada presieduta da Pina Mastrojeni.

