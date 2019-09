Messina, tornano gli scuolabus per i villaggi periferici: raccolte 250 adesioni

L'inizio dell'anno scolastico ha portato già una novità. Dopo dieci anni, infatti, è stato ripristinato il servizio di scuolabus a Messina e, da lunedì, il trasporto è garantito con i classici pulmini gialli. Un ritorno al passato apprezzato da famiglie, studenti e dal presidente della Prima Circoscrizione, Giovanni Scopelliti: «I nuovi pulmini non sono passati inosservati nei villaggi collinari. Il servizio garantirà il trasporto dei minori residenti nei paesi in cui non ci sono scuole».

Il servizio è stato accolto positivamente e, con la collaborazione delle segreterie scolastiche, sono state raccolte ben 250 adesioni, a dimostrazione della lunga attesa degli utenti, che avranno a disposizione cinque mezzi.

