Scuola, offerta formativa eccellente a Messina: tre istituti superano i 1200 iscritti

Scientifico, tecnico informatico e professionale. Questi gli istituti di scuola superiore più scelti dagli allievi messinesi che, nonostante il generale calo demografico, hanno riconfermato quasi ovunque i dati dello scorso anno.

Primi in vetta il liceo scientifico Seguenza, il “Verona Trento” e l'“Antonello”, che hanno superato la soglia dei 1200 alunni. «Abbiamo dovuto rifiutare gli iscritti per ben due prime perché non abbiamo i locali per poterli accogliere - spiega Lilia Leonardi, dirigente del “Seguenza” -, ma abbiamo formato 13 prime superando così i 1550 iscritti con preferenze per l'indirizzo tradizionale, lo sperimentale biomedico e il linguistico».

A giocare un ruolo positivo nella scelta degli istituti certamente la varietà dell'offerta formativa.

