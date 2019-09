Si scontra in scooter con due cinghiali, paura a Messina per un centauro

Momenti di paura martedì pomeriggio per un centauro che, nella Salita Tremonti, a Messina, si è scontrato con il proprio scooter contro una coppia di cinghiali. Il titolare di un rinomato bar della Via Palermo, alla guida del proprio mezzo a due ruote, intorno le 19, percorreva la frequentatissimo arteria che collega la zona di Giostra al versante di Tremonti: ha tentato di evitarli, ma l'impatto è stato devastante per l'uomo che cadendo rovinosamente al suolo ha riportato traumi a gomito, anca e ginocchio. I due ungulati avrebbero attraversato all'improvviso la carreggiata, forse spaventati da qualcosa.

I residenti della zona lamentano inoltre la continua presenza di tali ungulati nei pressi dei cassonetti o, addirittura, fino all'interno delle abitazioni.

Ad evidenziarne la questione è il Consigliere della Quinta Circoscrizione Franco Laimo, contattato dal centauro e dai residenti della zona. Immediatamente contattato l'assessore al Pronto intervento e Protezione civile Massimo Minutoli: "Il Comune ha fatto tutto, nell'albo pretorio è stata pubblicata la determina a contrarre per l'affidamento diretto ad una ditta per la cattura ed allontanamento dei cinghiali, ed entro la prossima settimana si dovrebbe affidare il servizio e chiudere questa storia".

Laimo infine ha evidenziato come tali famiglie di ungulati si siano vertiginosamente proliferati e adesso anche la zona dell'Annunziata alta è invasa, raccolti totalmente distrutti ed i cinghiali sono entrati fin dentro i cortili delle abitazioni.

