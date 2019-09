Stromboli ancora sotto osservazione, l'Ingv: impossibile escludere altre esplosioni

"Un’attività persistente di tipo stromboliano di intensità ordinaria e discontinua che rende impossibile escludere il verificarsi di esplosioni di intensità maggiore dell’ordinario e emissioni laviche". Lo afferma, in relazione allo Stromboli, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, nel suo bollettino giornaliero.

L’Ingv sottolinea che «le intrinseche e peculiari caratteristiche di alcune fenomenologie, proprie di un vulcano in frequente stato di attività e spesso con persistente stato di disequilibrio come lo Stromboli, possono verificarsi senza preannuncio o evolvere in maniera imprevista e rapida, implicando quindi un livello di pericolosità mai nullo».

