Porta a porta a Messina, via i cassonetti dalla zona Sud e da lunedì in altri quartieri

Via i cassonetti nella zona sud da lunedì prossimo e fra dieci giorni parte la differenziata anche nella periferia nord. Messina Servizi punta a bruciare le tappe della raccolta porta a porta ma deve stare attenta a non correre troppo velocemente lasciando indietro i cittadini.

Lunedì scorso, riporta la Gazzetta del Sud in edicola, è scattata la differenziata nella prima delle dodici zone in cui è stata divisa la città. Da Giampilieri e Larderia ogni mattina all'alba le tute arancioni passano casa per casa per svuotare i mastelli. Ma come sono andati i primi quattro giorni? Ci sono luci ed ombre, come era facile prevedere. La sintesi è: non la fanno tutti la differenziata, ma chi la fa la fa bene.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dalla Gazzetta del Sud in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE