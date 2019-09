Back out in sala operatoria all'ospedale di Lipari, già a corto di medici, poco prima dell'inizio di un intervento chirurgico in urgenza. Il paziente è stato immediatamente trasferito con l'elicottero del 118 in un altro ospedale per eseguire l'intervento che a Lipari doveva essere eseguito dall'equipe guidata dal dottor Vincenzo Compagno.

