Il compleanno di Aurora, gli alunni del liceo La Farina ricordano la giovane morta a Messina

Avrebbe dovuto essere un giorno felice per Aurora De Domenico, lunedi scorso: i messaggi, gli auguri, l'attesa serena della sera e la gioia della condivisione del suo compleanno, il quindicesimo.

I compagni e gli amici però non le hanno fatto mancare la loro presenza: insieme, nell’Aula Magna del liceo La Farina, hanno ricordato i momenti belli, i particolari piccoli ma pieni di emozione.

Le canzoni più amate da Aurora e tante volte cantate a squarciagola tutti insieme hanno riempito gli animi dei ragazzi e di quanti erano presenti, liberandone dolore e restituendo pace: “Basta un minuto intenso per vivere sempre”, dice uno dei testi preferiti da Auri.

«Lei - ricordano gli amici - ha vissuto intensamente ogni attimo». Le parole commosse, piene di speranza e di affetto della preside, Pucci Prestipino - che ha ricordato anche una ex alunna del liceo, scomparsa da qualche anno e nata anche lei il sedici settembre - hanno fatto sì che la comunità del Liceo La Farina si stringesse attorno ai familiari di Aurora, presenti idealmente con un dono per tutti coloro che amavano la piccola Aurora: un'immagine della ragazza unita ad una riflessione di S. Agostino che prende avvio da queste parole: «La morte non è niente. Sono solamente passato dall’altra parte. È come se fossi nascosto nella stanza accanto. Io sono sempre io e tu sei sempre tu…».

«Con noi tutti rimarrà Aurora, per sempre nei cuori di chi l’ha amata», ha detto la preside «e per questo il Liceo La Farina ha istituito un concorso artistico-letterario , “Con l’Aurora nel cuore” affinchè la piccola Aurora possa rivivere nella memoria attraverso composizioni letterarie e realizzazioni artistiche dei ragazzi delle nostre scuole cittadine».

