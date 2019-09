Incidente sulla Panoramica a Messina, auto sbanda e finisce fuori strada: salvi 4 giovani

Mentre si susseguono vertici e sopralluoghi per tentare di assicurare condizioni minime di sicurezza lungo le strade più trafficate di Messina, sulla riviera nord continuano a verificarsi incidenti.

In serata, sulla Panoramica, un'auto diretta verso Faro è andata fuori strada, per cause da accertare. Fortunatamente non ci sono state conseguenze gravi per il conducente e per le tre ragazze che erano a bordo della Nissan Note.

L'articolo completo nell'edizione odierna di Messina della Gazzetta del Sud.

