Messina, si scontra in bici con un pedone: ciclista 17enne perde un rene

Sembrava un incidente di poco conto, e invece è costato un rene ad un ragazzo di 17 anni lo scontro avvenuto nella serata di ieri sulla pista ciclabile della litoranea nord di Messina, tra un ciclista e un pedone.

Ad avere la peggio non è stato il pedone, quarantenne, che comunque ha riportato la frattura del setto nasale, ma proprio il conducente della bicicletta, V.S. di 17 anni. Determinante l’impatto, nella caduta, con il manubrio della bicicletta.

Il ragazzo, trasportato all’ospedale Papardo, in conseguenza del trauma ha riportato un pneumotorace e ematuria (sangue nelle urine, in altri termini).

Mentre per il pneumotorace è sufficiente un po’ di riposo e non era al momento necessario intervenire, per la ematuria è stato necessario operarlo in urgenza in urologia ed asportare un rene. Al momento comunque le condizioni del giovane sono buone e stabili.

© Riproduzione riservata