Messina, al via la campagna nazionale per il diritto alla casa: domani la mobilitazione

Messina come Napoli, Perugia, Palermo, Catania, Cosenza, Foggia, Bari e tante altre città dove si sta svolgendo la “Campagna nazionale delle azioni di lotta per il diritto al lavoro e alla casa”. Si preannunzia per domani, anche in riva allo Stretto, la mobilitazione davanti alle sedi del Comune, dell'Inps, dei Centri per l'impiego e delle dislocazioni del ministero del Lavoro. A intestarsi la battaglia il Fronte popolare autorganizzato-Si Cobas.

«Serve una piattaforma che rimetta al centro la necessità di risorse per nuove case popolari - spiega la portavoce Valentina Roberto -, puntando su politiche strutturali, sull'invenduto privato, sul patrimonio pubblico già esistente, sugli stabili sottratti alla criminalità e sul patrimonio demaniale. In questo modo affrontiamo anche la questione del consumo di suolo e della cementificazione».

L'articolo completo sulla Gazzetta del Sud - edizione di Messina in edicola.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dalla Gazzetta del Sud in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE