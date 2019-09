Messina, cantieri di servizio in fase di rodaggio ma mancano gli attrezzi

Molti li hanno già notati in giro per la città. Con quella pettorina fluo di certo non passano inosservati. Sono i quasi 500 messinesi impegnati nei cantieri servizi.

I loro primissimi giorni di lavoro concreto sono stati quelli di giovedì e venerdì scorso. Armati di buona volontà, ramazze e pale, si stanno occupando della pulizia e della manutenzione degli angoli meno curati della città.

Per qualcuno di questi non sono sufficienti gli strumenti di lavoro, e nei primi giorni, gli “operai” in arancione si sono divisi il lavoro usando a turno gli attrezzi. «Da questa settimana - dice l'assessore alle politiche sociali Alessandra Calafiore - avranno tutti i loro strumenti che nel frattempo ci saranno consegnati dopo gli appalti».

