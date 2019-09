Messina, l'agguato a Bisconte: chi ha sparato voleva uccidere

Il cuore del rione Bisconte è uno stretto dedalo di viuzze. Vicoli e stradine, che facilmente si trasformano in un labirinto. E in cui facilmente chi si muove con circospezione, specie nell’ombra favorita dalla notte, può diventare un fantasma.

È questo lo scenario nel quale nella tardissima serata di sabato, le 23.40 circa, a Messina un “fantasma” ha sparato ad un ragazzo di 24 anni. Probabilmente con l’intento di ucciderlo.

Chiunque sia stato - ricostruisce la Gazzetta del Sud in edicola - se davvero era quello il suo intento, non è riuscito a portarlo a compimento.

I bossoli trovati per terra ne indicano la natura, una calibro 7,65. Alcuni proiettili hanno concluso la loro traiettoria sul cancello stesso, solcandolo con una sorta di marchio a fuoco. Altri sono andati sostanzialmente a vuoto. Solo uno – probabilmente perché l’attentatore era sì non molto distante, ma non era nemmeno poi così ravvicinato – ha colpito Molonia. Alla coscia destra.

Agguato a Messina, "gambizzato" un 25enne con 7 colpi di pistola a Bisconte - Foto Pippo Molonia Il luogo dell’agguato Proiettili Il luogo dell’agguato Proiettili

Nessuna indicazione utile sembra sia arrivata dalla vittima: pare che abbia detto di non aver nemmeno visto che qualcuno gli stesse sparando. I carabinieri sperano di avere più fortuna con i vicini e con le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Impossibile, al momento, risalire al movente. Ma la dinamica – ben sei spari, tutti ad altezza uomo – fa pensare che chi ha fatto fuoco, lo ha fatto per uccidere Molonia.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dalla Gazzetta del Sud in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE