Un proiettile di artiglieria è stato rinvenuto stamani in prossimità del torrente Guardia. La zona è stata recintata per motivi di sicurezza dagli agenti delle Volanti, in attesa dell’intervento degli artificieri della polizia, previsto per domattina.

A segnalare la presenza dell’oggetto, nelle vicinanze di una ditta adibita alla lavorazione di inerti, è stato un passante, che ha lanciato l’allarme alla polizia.

