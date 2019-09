Differenziata a Messina, lunedì il via anche nell'Area Nord: ecco dove

“Continua l’impegno di Messina servizi per l’organizzazione della nuova raccolta porta a porta a Messina, da lunedì si parte anche nella zona 1 dell’Area Nord, in particolare nei villaggi e frazioni di Mortelle, Timpazzi, Casa Bianca, Faro Superiore, Policara, Campo Inglese, a, San Filippo, Tarantonio, Locanda Colonna, Curcuraci, Massa San Giovanni, Massa Santa Lucia, Massa San Nicola, Massa San Giorgio, Acqualadrone, Spartà, Castanea delle Furie, Salice, San Saba, Rodia, Ortoliuzzo, Gesso, Calamona, Miano, contrada Piano Rocca, Rione Casalotto, Infantino, Portella di Castanea e contrada Ponte Gallo”.

A dirlo il presidente di Messinaservizi Bene Comune Giuseppe Lombardo che aggiunge: “In questi quartieri, dove già si faceva il porta a porta, si potrà ora utilizzare il nuovo calendario consegnato nei giorni scorsi da Inpost e differenziare secondo i giorni indicati come previsto (umido con il contenitore marrone, plastica e metalli con il contenitore giallo, indifferenziato con il contenitore grigio, vetro con il contenitore verde, carta e cartone nel contenitore blu).

“Procede intanto – prosegue Lombardo – abbastanza spedita la consegna dei kit, dei carrellati, dei mastelli e dell’altro materiale per il porta a porta sia nell’Area Nord, che sia in quella Sud della città e nelle prossime settimane si avvieranno le altre zone delle Aree Nord e Sud appena concluse. Al momento solo per i residenti della zona 1 dell’Area Nord chi non ha ricevuto il Kit, può recarsi nell’isola ecologica di Spartà nei giorni di calendario per ritirarlo. Nella zona Sud dopo l’eliminazione dei cassonetti nella giornata di ieri, ci sono stati ottimi riscontri: nella abitazioni singole, non si sono registrati fenomeni di abbandono di rifiuti in strada, e c’è stato un corretto modo di differenziare e la giusta esposizione dei carrellati e dei mastelli, quindi siamo fiduciosi lo stesso avverrà nella zona Nord. Permangono solo alcune difficoltà nei condomini”.

