Messina, 276 bimbi non in regola con i vaccini: rischiano l'esclusione dalla scuola materna

Sale a 276 il numero di bambini in età compresa tra zero e sei anni che, nel Comune di Messina, secondo i dati messi a disposizione dell'Asp, risultano "fuorilegge", ossia destinati di provvedimento di esclusione dalle scuole materne della città perché non vaccinati o con una situazione di richiami non aggiornata.

Un dato ancora incompleto e deputato a subire oscillazioni poiché non tiene conto della situazione delle scuole private e paritarie. Sulle 1600 richieste di iscrizione prese in esame, quindi, i bambini considerati non in regola costituiscono il 17 per cento.

Gli uffici Asp chiariscono che comunque diversi genitori si stanno mettendo in regola dopo segnalazioni delle autorità sanitarie.

