Messina, al via i lavori all'acquedotto Fiumefreddo: disagi in città

Sono scattati stamattina all'alba le sedici ore di lavori previsti per poter sistemare l'acquedotto Fiumefreddo che a Forza d'Agrò deve essere spostato in una zona più sicura di quella in cui fu posato quaranta anni fa.

Messina sarà distaccata dalla sua maggiore fonte di approvvigionamento per tutta la giornata di oggi e se le dovrà cavare con quello che avrà messo da parte ieri e soprattutto con quello che saprà risparmiare oggi e domani. Infatti per due giorni la distribuzione di Amam in città sarà ridotta a sole 5 ore. Meno della metà di quanto avvenga in molte zone di Messina, in regime normale.

