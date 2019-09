Incidenti, con l'auto contro un bus a Roccalumera: ferito un ragazzo

Un'auto è finita contro un bus parcheggiato a Roccalumera, ferito il conducente. Sul posto sono arrivati tempestivamente i carabinieri.

L'impatto, come riporta un articolo della Gazzetta del Sud in edicola di Robero Prestia, è avvenuto poco dopo la mezzanotte. Sulla destra della Provinciale, che porta in contrada Piana di Roccalumera, c'era regolarmente posteggiato un pullman di linea, pronto per entrare in servizio la mattina del giorno successivo. Tutto è accaduto in pochi secondi.

Una 500, guidata da un giovane ventenne, stava per immettersi sul lungomare quando, per cause ancora al vaglio degli inquirenti, è andata a schiantarsi contro il pullman. L'impatto è stato violentissimo.

