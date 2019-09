Messina riattende l'acqua, oggi distribuzione ridotta: ecco zone e orari. Scuole domani aperte

Nonostante la conclusioni delle operazioni di saldatura della nuova condotta per il tratto di circa 200 metri a Forza d'Agrò, ancora per oggi c'è da stringere i denti e fare un uso attento dell'acqua a Messina.

Per quanto riguarda le scuole, invece, domani riapriranno regolarmente.

La distribuzione nelle case dei messinesi è ridotta a 4 o 5 ore e qualcuno, in base alla posizione della casa e alle caratteristiche della rete messinese oggi non ha avuto un goccio d'acqua.

La tabella della distribuzione prevista per Amam per oggi prevede dalle 6 alle 9,30 nella zone fra Giampilieri e la parte più a valle del viale Giostra. Stesso orario per l'area di viale della Libertà e Paradiso.

A Mangialupi e quartiere Lombardo l'orario è 6-14. nel pomeriggio acqua a San Licandro, Torre Faro. A Pace e Sant'Agata dalle 6 alle 12. All'Annunziata se ne parla in nottata.

