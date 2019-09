Messina, riparato il guasto alla condotta di Forza d'Agrò: 24 ore riavere l'acqua. Scuole chiuse

Si sono concluse pochi minuti dopo la mezzanotte le operazioni di saldatura della nuova condotta per il tratto di circa 200 metri a Forza d'Agrò dove una frana aveva messo a rischio lo stesso acquedotto Fiumefreddo come, e peggio, dell'ottobre 2015.

I lavori della tubatura che porta l'acqua a Messina sono stati eseguiti un tempo record con più squadre che dall'alba di ieri hanno lavorato ininterrottamente per tagliare e saldare la nuova condotta e rimettere l'acqua in pressione per farla defluire sino ai serbatoi della città e limitare i disservizi ai minimi termini.

Anche se oggi le scuole resteranno comunque chiuse per evitare disagi agli alunni e al personale.

Alle 24 sono state riattaccate le pompe e già alle prime luci dell'alba i serbatoi hanno cominciato a rimettere l'acqua nella rete cittadina. Ci vorrà una giornata per far defluire l'acqua fino alle abitazioni più lontana dai singoli serbatoi e si tornerà quindi alla normalità nella giornata di giovedì.

© Riproduzione riservata