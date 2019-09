Una donna mauriziana di 23 anni è stata accoltellata a Palermo, in via Notarbartolo, vicino a un panificio; ha diverse ferite sul corpo. La donna è stata trasportata dai sanitari del 118 nell’ospedale Civico, non sarebbe in pericolo di vita. Indagano i carabinieri che stanno cercando un giovane.

IN AGGIORNAMENTO

© Riproduzione riservata