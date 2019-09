Sciopero globale per il clima, a Messina anche i docenti di "Teachers for future"

Saranno presenti anche i docenti di "Teachers for future Messina" alla manifestazione indetta per venerdì prossimo, alle ore 9, presso piazza Antonello, per il terzo sciopero globale per il clima.

"Teachers for future Messina" è un gruppo di docenti costituitosi di recente in occasione dell'assemblea pubblica di venerdì 20 settembre tenutasi a palazzo Zanca. Obiettivo del nuovo gruppo, che si collega alla rete nazionale, è di affiancare i propri studenti nella lotta contro i cambiamenti climatici ed aiutare ad approfondire le tematiche ambientali acquisendo maggiore consapevolezza dell'emergenza climatica ed ambientale in atto.

"Teachers for future Messina" sta lavorando per riunire in una grande assemblea pubblica i docenti messinesi di ogni ordine e grado, al fine di mettere in rete idee, progetti, iniziative, per attuare piani di azione locale nell'ambito della strategia globale per contrastare i cambiamenti climatici.

