Inutile il vertice tra Comune e Dusty, a Barcellona raccolta dei rifiuti ancora in tilt

Non è bastato il vertice tra Amministrazione Materia e rappresentanti della Dusty, tenutosi la scorsa settimana al Municipio alla presenza del sindaco, per fare il punto sulla gestione del servizio di igiene ambientale a Barcellona e per tentate di adottare soluzioni. Dal centro alla periferia il sistema della raccolta e smaltimento dei rifiuti è in crisi.

Le modifiche non hanno giovato ed i servizi non sono migliorati. Nonostante l'aumento del personale effettuato nel corso dell'ultimo anno, i risultati sono disastrosi, sopratutto a seguito della eliminazione delle previste 28 isole ecologiche, di cui ne erano state installate solo 11, adesso ridotte a meno di 6. Mancano soprattutto i controlli sull'attuazione dei servizi resi, con la comparazione dei servizi previsti nel capitolato d'appalto.

© Riproduzione riservata

