Ragazza accoltellata a Palermo, 15enne fermato all'aeroporto

E’ stato rintracciato ieri sera il ragazzo di 15 anni romeno che ha ferito con un grosso coltello una giovane di 22 anni ieri pomeriggio in via Notarbartolo a Palermo.

I carabinieri lo hanno fermato all’aeroporto di Punta Raisi. Il ragazzo adesso è stato affidato ad una comunità in attesa delle decisioni dei giudici del tribunale per i minorenni.

Ieri pomeriggio in pieno centro, durante una lite per futili motivi, il ragazzo ha accoltellato la giovane di 23 anni. La lite sarebbe iniziata a casa e poi proseguita per strada in via Notarbartolo.

La giovane ferita ha cercato soccorso in un panificio di fronte il palazzo dove vive con il padre mauriziano e la nuova compagna del padre, una donna polacca, e l'aggressore, che è il figlio della donna.

Intanto la giovane è stata dimessa dall’ospedale Civico dove i medici le hanno medicato le ferite alla testa e alla spalla. La prognosi è di 20 giorni.

© Riproduzione riservata