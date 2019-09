Risanamento a Messina, arrivano due stop da Palermo: ritirato l'articolo sui fondi

Arrivavano notizie contrastanti, da Palermo, sul fronte del risanamento a Messina.

La Giunta regionale, infatti, per evitare una bocciatura, ha ritirato l'articolo 12 collegato alla mini-finanziaria all'esame dell'Ars. L'articolo prevedeva che «i fondi inerenti alle finalità della legge regionale 6 luglio 1990, n. 10, vincolati per il risanamento della città di Messina, dichiarati perenti, vengono riprogrammati esclusivamente per le opere e utilizzati per acquisto di alloggi e interventi di riqualificazione urbana, mantenendo invariate le finalità di risanamento previste dalla legge». Si tratta di quei 20 milioni che l'assessore Falcone aveva promesso a Messina, come somme recuperate dal Governo Musumeci. E invece quei fondi, al momento, continuano a non esserci, dovranno essere imputati in uno specifico capitolo di bilancio.

