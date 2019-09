Transazioni con i creditori, il Comune di Milazzo chiede 28 milioni al ministero dell'Interno

Un'anticipazione di liquidità per poter iniziare le transazioni finalizzate a pagare i creditori che sono nell'elenco del dissesto. La chiederà l'Amministrazione comunale di Milazzo al ministero dell'Interno. La richiesta è di circa 28 milioni che poi il Comune dovrà restituire in un arco di tempo di 20 anni con una rata annuale ovviamente da inserire nel bilancio comunale di competenza. E alla quale occorrerà dare copertura per assicurare ogni anno l'equilibrio del documento finanziario.

Una volta ottenute le somme l'Osl avvierà le transazioni con i creditori che varieranno tra il 60 ed il 40 per cento in relazione all'anzianità dello stesso con la liquidazione della somma spettante entro 30 giorni dalla sottoscrizione della transazione.

