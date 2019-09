Dissesto idrogeologico a Messina, aggiudicate le gare per i lavori di messa in sicurezza

Passi avanti nell'attuazione di alcuni preziosi interventi previsti dal Masterplan, sul fronte della lotta al dissesto idrogeologico e della messa in sicurezza dei territori messinesi. L'Ufficio del commissario di governo per il dissesto idrogeologico in Sicilia ha esitato due importanti gare di appalto. La prima riguarda i «lavori di riqualificazione e sistemazione idraulica, risagomatura e profilatura alveo, ricostruzione muri d'argine» a Bordonaro.

L'altra gara riguarda la progettazione definitiva ed esecutiva concernente le opere di sistemazione dei torrenti Larderia, Papardo, Salemi-Gesso e Ortoliuzzo. L'intervento riguarderà la mitigazione dei rischi presenti lungo l'asta del torrente Papardo che, in caso di alluvione ed esondazione, avrebbe ripercussioni sulla pubblica incolumità.

