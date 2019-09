Nubifragio a Patti, interventi urgenti sulle strade: varato un piano di manutenzione

L'ente di Palazzo dell'Aquila dà il via al programma straordinario di interventi di manutenzione delle pavimentazioni stradali comunali. Su proposta del vicesindaco Alessia Bonanno, la giunta municipale ha impegnato la somma di 23 mila euro per procedere al ripristino degli avvallamenti e dei dislivelli che si sono creati lungo diverse arterie della città di Patti in seguito alla bomba d'acqua dello scorso 29 agosto, «a causa della quale - riferisce la Bonanno - si sono verificati danneggiamenti al piano viabile, con la formazione di avvallamenti, buche e dislivelli pericolosi».

Nell'ambito della manutenzione straordinaria delle arterie comunali, la giunta Aquino ha stanziato ulteriori 18 mila euro per i interventi nelle contrade Case Nuove Russo, Mustazzo e Canapè.

