Omicidio a Canicattì, agricoltore ucciso a colpi di arma da fuoco: fermato il vicino

Un agricoltore di 68 anni, Vincenzo Sciascia Cannizzaro di Canicattì, è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco in contrada Calici. Non è chiaro quanti siano stati i colpi che hanno raggiunto l'agricoltore. Sul posto gli agenti del commissariato di Canicattì e i carabinieri.

Non ci sono ancora certezze investigative, ma non è escluso che il delitto possa essere riconducibile a diatribe personali o forse a problemi di vicinato. Polizia e carabinieri, oltre al sopralluogo sul posto, stanno rastrellando i dintorni: un uomo potrebbe essere stato già identificato.

Due colpi sparati, a distanza ravvicinata, con una pistola verosimilmente di calibro 7,65. Due colpi che hanno centrato Cannizzaro, in testa.

Ma la pistola - forse usata da colui che è ancora ritenuto un sospettato - non è stata ancora trovata. Non c'era nei pressi dei vigneti di contrada Calici, alle porte di Canicattì, non c'era lungo la strada che il sospettato avrebbe percorso e non c'era - lo dimostrano le perquisizioni ultimate soltanto da pochissimo - neanche nell’abitazione dell’uomo.

Il sostituto procuratore di turno, Paola Vetro, titolare del fascicolo d’inchiesta, ha già sentito numerosi familiari e conoscenti della vittima: «persone informate sui fatti». Verrà interrogato anche il canicattinese che si trova in commissariato.

© Riproduzione riservata