Presidi h24 e meno permessi, a Messina parte la nuova ordinanza anti-tir

Sono due le principali direzioni in cui si muoverà la nuova ordinanza anti-tir, sollecitata dalla Prefettura di Messina dopo l'ultima riunione del Comitato provinciale ordine e sicurezza pubblica: la possibilità di istituire un presidio fisso della polizia municipale al porto di Tremestieri, con squadre che verificheranno il sistema delle deroghe; la concessione di permessi costanti soltanto a quei mezzi pesanti che devono approvvigionare la grande distribuzione cittadina.

Ad annunciare ufficialmente l'emanazione di una nuova ordinanza è stato l'assessore all'Ambiente Dafne Musolino, dopo la riunione del Comitato portuale che è stato riconvocato per il prossimo 1°ottobre per chiudere il cerchio sui contenuti del nuovo provvedimento che dovrà regolamentare il transito dei tir in città.

