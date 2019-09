Scontro frontale a Milazzo, 17enne muore nell'impatto con una betoniera

Incidente mortale, questa mattina, a Milazzo, poco dopo le 11, in via Mangiavacca, la strada che dal Parco collega al bivio di Archi. A scontrarsi con una betoniera, per cause ancora da accertare, una moto condotta da uno studente di 17 anni, Claudio Lo Verde, di Villafranca, figlio di un carabiniere in servizio al Ris di Messina.

Fatale l'impatto per il giovane centauro, studente dell'istituto industriale "Ettore Majorana" di Milazzo. Il giovane è deceduto sul colpo così come constatato dagli uomini del 118 giunti sul posto. Per i rilievi intervento anche della polizia locale e dei carabinieri. Presente anche una squadra dei vigili del fuoco. La strada continua a rimanere chiusa.

© Riproduzione riservata