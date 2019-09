Rischio mareggiate invernali a Capo d'Orlando, si aspettano i primi interventi

L'estate è finita ed il litorale di Capo d'Orlando si appresta ad affrontare le mareggiate invernali. Da alcuni anni sul litorale paladino non vengono effettuati ripascimenti della spiaggia e la battigia è pericolosamente vicina al muraglione di tutte e tre i lungomari. Il tratto che va dal Palavalenti al Faro tende progressivamente a ridursi e non va meglio nel litorale di levante dove è quasi scomparsa la spiaggia in concessione all'associazione dei pescatori dilettanti, e le onde minacciano la strada del borgo San Gregorio.

Per le situazioni più gravi si attende l'esecuzione degli annunciati interventi di salvaguardia per i quali il governo regionale ha stanziato la somma di 400.000 euro.

