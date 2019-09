Sicilia, offese la reputazione di un giornalista: condannato l'ex presidente Crocetta

L’ex presidente della Regione siciliana, Rosario Crocetta, è stato condannato dal giudice monocratico del tribunale di Catania, Consuelo Corrao, ad una multa di 800 euro per avere diffamato il giornalista Gregorio Arena specificatamente per averne offeso la reputazione durante la trasmissione televisiva «L'Arena» andata in onda la domenica su Rai 1.

Il giudice ha anche assegnato una provvisionale di 20 mila euro a favore di Arena e altresì condannato Crocetta alle spese processuali per 3.400 euro.

