Raccolta differenziata porta a porta a Messina, è il turno dell'area nord

Tutto è pronto per il secondo step della “missione porta a porta”. Dopo la prima zona dell'area Sud (la città, lo ricordiamo, è divisa in tre aree, ognuna delle quali, a sua volta, parcellizzata in quattro zone), stasera scatta “l'ora x” per la prima zona dell'area Nord.

La raccolta differenziata porta a porta, in particolare, prenderà il via in questi villaggi e frazioni: Mortelle, Timpazzi, Casa Bianca, Faro Superiore, Policara, Campo Inglese, a, San Filippo, Tarantonio, Locanda Colonna, Curcuraci, Massa San Giovanni, Massa Santa Lucia, Massa San Nicola, Massa San Giorgio, Acqualadrone, Spartà, Castanea delle Furie, Salice, San Saba, Rodia, Ortoliuzzo, Gesso, Calamona, Miano, contrada Piano Rocca, Rione Casalotto, Infantino, Portella di Castanea e contrada Ponte Gallo.

Gli orari sono sempre gli stessi: il conferimento (coi mastelli nel caso di singole abitazioni, con i carrellati più grandi per i condomini) può avvenire dalle 21 di stasera alle 5 di domani mattina e si parte con l'umido. Domani sera e quindi nel servizio di raccolta di martedì 1. ottobre toccherà alla carta e al cartone, che ogni martedì si alternerà col vetro. Quindi il mercoledì è il giorno di plastica e metalli, il venerdì è quello dell'indifferenziato. Gli altri giorni dell'umido sono il giovedì e il sabato, mentre la domenica non avviene il servizio di raccolta.

