Fuscaldo, incidente sulla Statale 18: resta ferito un ex consigliere comunale

Un brutto incidente si è verificato ieri mattina attorno a mezzogiorno al bivio che dalla Statale 18 conduce a Fuscaldo marina. Un'auto e una moto per cause in corso di accertamento sono venute in contatto. Sul posto sono giunti in pochi minuti i sanitari del 118 e in sequenza l'elisoccorso. Per i rilievi del caso i carabinieri della radiomobile della Compagnia di Paola.

A destare preoccupazione, come riporta la Gazzetta del Sud in edicola, sono le condizioni del centauro, l'imprenditore Franco Marcone. L'ex consigliere comunale è in serie condizioni, per una ferita a un arto inferiore, ma non in pericolo di vita. È stato trasportato all'annunziata di Cosenza. Mentre l'occupante dell'autovettura in stato di shock non ha riportato ferite preoccupanti.

