Scoppia una bombola in un ristorante a Palermo, tre feriti

Una esplosione nei pressi di piazza Leoni, a Palermo. Sul posto i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. A scoppiare sarebbe stata una bombola di gas di un ristorante. Dalla sala operativa dei vigili del fuoco confermano l’intervento - nel tratto di strada compreso tra via imperatore Federico e il villa Airoldi, lato monte. Il traffico è stato bloccato entrambi i sensi di marcia e i vigili del fuoco stanno operando anche con un autoscala. Evacuato lo stabile.

Tre persone sono rimaste lievemente ferite nell'incendio divampato questa sera a Palermo, in un ristorante in piazza Leoni. Le cause del rogo, secondo i pompieri, sarebbero da attribuire ad una fuga di gas proveniente dalle bombole. Alcune abitazioni sopra il ristorante sono state evacuate. Indaga la polizia di Stato.

© Riproduzione riservata