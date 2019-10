Patti, si schiantano con l'auto contro un muro: gravi due anziani coniugi

Brutto incidente nella tarda mattinata, alle 11.30, a Patti, nella frazione balneare di Mongione, in via Umberto I, nei pressi del passaggio a livello ferroviario. Due coniugi di 79 anni in vacanza si sono schiantati con la loro auto, un'Honda Civic di colore grigio, contro il muro di un fabbricato di proprietà della parrocchia di Mongiove.

Le condizioni dei due anziani sono apparse subito critiche: la donna, di nazionalità tedesca, ha riportato un grave trauma toracico ed è stata condotta al pronto soccorso dell’ospedale Barone Romeo di Patti in attesa di trasferimento presso un “Trauma Center”, mentre l’uomo, originario di Librizzi, è stato immediatamente trasportato in elisoccorso all’ospedale Papardo di Messina con un grave trauma cranico.

